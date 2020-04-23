Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. TBMM kuruluşunun 100. yılını, Türkiye’nin ve dünyanın bütün çocuklarının Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı tebrik eden Erdoğan, TBMM’nin açıldığı 23 Nisan 1920’nin “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” diyerek bağımsızlığın ve millî iradenin hâkimiyetinin dünyaya ilan edildiği tarih olduğunu belirtti. Vatanın işgal edildiği, milletin özgürlüğüne ve geleceğine kastedildiği hayati bir dönemde açılan Büyük Millet Meclisinin, istikbal mücadelesinin ve bağımsızlığa giden yolun öncüsü olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

Meclis’imizin Millî Mücadelemizde gönüllerde yaktığı ateş, en karanlık günlerde aziz milletimizin yolunu aydınlatmış, halkımıza güç, cesaret ve moral aşılamıştır. Kahraman ordumuz, birlik ve beraberlik içinde tüm zorlukları aşmayı kendine şiar edinmiş aziz milletimizden aldığı güçle, vatan toprakları uğruna büyük mücadeleler vermiş, tarihe altın harflerle kazınan zaferlere imza atmıştır. Meclis’imizin çatısı altında, ortak bir gaye etrafında birleşen aziz milletimiz, büyük zafere ve cumhuriyetimizin kuruluşuna uzanan yolda en önemli adımı atmıştır.

MECLİS İKİNCİ DEFA GAZİ OLDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugüne kadar darbe, cunta ve vesayet girişimleri ile terör saldırılarına karşı da millî iradenin tecelligâhı olan TBMM’nin, 15 Temmuz darbe girişiminde FETÖ’cü teröristlerce bombalanmasıyla bir kez daha gazilik unvanına sahip olduğunu hatırlattı. Erdoğan “Maziden atiye uzanan şanlı tarihimizin en önemli sembollerinden biri olan Türkiye Büyük Millet Meclisi, 100 yıldır olduğu gibi ilelebet milli iradenin, millet egemenliğinin, demokrasinin ve bağımsızlığımızın tecelligâhı olmaya devam edecektir” ifadelerini kullandı.

EN BÜYÜK EMANETİMİZ

Kurulduğu günden bu yana ülkenin kalkınması, gelişmesi, büyümesi yolunda atılan tüm adımların öncüsü olan Meclis’in, başta çocuklar ve gençler olmak üzere tüm vatandaşlara daha aydınlık bir gelecek hazırlamak için çalışmalarını sürdürdüğünü vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan “Türkiye, çocuklarımızın ve gençlerimizin omuzlarında yükselecek, onların dinamizmi ve coşkusuyla 2023 ve 2071 hedeflerine ulaşacaktır. 23 Nisan 1920 ruhu, bağımsızlık azmimiz ve kararlılığımız, birlik ve beraberliğimize olan inancımız gelecek nesillere aktaracağımız en büyük emanetimizdir” dedi.