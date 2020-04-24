AYRINTILAR GELİYOR...
Dışişleri'nden ABD Başkanı Trump'a 1915 tepkisi
24.04.2020 - 18:03 | Son Güncelleme: 24.04.2020 - 18:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Trump’ın 1915 olaylarına ilişkin sözleriyle ilgili "İç siyasi mülahazalarla yapılan bu açıklamanın bizim için hiçbir geçerliliği yoktur, açıklamada serdedilen iddiaları reddediyoruz" açıklamasını yaptı.
Etiketler : dışişleri,trump,tepki,
699202 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/699202.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER