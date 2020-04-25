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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Borisov'la telefonda görüştü
25.04.2020 - 20:01 | Son Güncelleme: 25.04.2020 - 20:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Borisov'la telefonda görüştü. Görüşmede, Kovid-19'la mücadelede destek ve iş birliği konuları ele alındı.
Etiketler : Cumhurbaşkanı Erdoğan,Bulgaristan Başbakanı Borisov,telefonda görüştü,
699489 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/699489.aspx
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