Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA

Bütün sektörlerde Ramazan Bayramı sonrasında normalleşme sürecinin nasıl olacağı detaylarıyla görüşülecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11 Mart’tan bu yana vaka sonuçlarını ve gelinen son noktayı anlatacak. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise hafta sonunun 23 Nisan ile birleştirilmesiyle dört günlük sokağa çıkma yasağının sonuçları hakkında bilgilendirme yapacak. 1 Mayıs Cuma gününden itibaren uygulanması planlanan üç günlük yasağın masaya yatırılacağı toplantıda ayrıca, 65 yaş üstü vatandaşlara getirilen sokağa çıkma yasağında esnemeye gidilmesinin de görüşülmesi öngörülüyor.

Koronavirüs salgının ekonomiye etkisi de gündeme gelecek. Ekonomi alanında atılacak ilave adımlar, vatandaşlar için yeni destek ve teşvik paketleri değerlendirilecek. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının durumu ve başka ülkelere gönderilen yardımlar gözden geçirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı sonrası alınan kararları kamuoyu ile paylaşacak.

Bu arada, koronavirüs sebebiyle ile mesaisini İstanbul Huber Köşkü’nde sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 Nisan’dan bu yana 22 dünya lideri ile telefon ve telekonferans yoluyla görüştü.