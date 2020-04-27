Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, "Ramazanın milletimize, İslam dünyasına ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini Rabb'imden niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.

"59 ülkeden 25 bin vatandaşımızı daha ülkemize getiriyoruz"

"40 bine yakın vatandaşımızı ülkemize getirdik" diyen Erdoğan, "59 ülkeden 25 bin vatandaşımızı daha ülkemize getiriyoruz." bilgisini verdi.

"İnşallah ramazanın sonunda çifte bayram yapmayı niyaz ediyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Küresel bir felaket halini alan Kovid-19 hastalığının üstesinden gelerek, inşallah ramazanın sonunda çifte bayram yapmayı niyaz ediyoruz." dedi.

"Hamdolsun hiçbir vatandaşımız hastane kapısından geri çevrilmedi"

Kovid-19 salgını ile ilgili Erdoğan, "Türkiye'de hamdolsun hiçbir vatandaşımız hastane kapısından geri çevrilmemiş, hiçbir hastanın tedavisi ihmal edilmemiştir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni hasta ve ölüm sayısının günden güne azaldığını belirterek, "Ülke ve millet olarak koronavirüs salgınına karşı yürüttüğümüz mücadelenin somut neticelerini almaya başladığımız bir döneme girdik." şeklinde konuştu.

Erdoğan, "Bu zorlu süreçten alnımızın akıyla çıkmayı başardık." dedi.