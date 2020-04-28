Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs salgınına değinen Erdoğan, “Yeni hasta ve ölüm sayısı günden güne azalıyor” dedi, özetle şunları kaydetti:

∂ (Covid-19) Türkiye’de hamdolsun hiçbir vatandaşımız hastane kapısından geri çevrilmemiş, hiçbir hastanın tedavisi ihmal edilmemiştir.

∂ Ülke ve millet olarak koronavirüs salgınına karşı yürüttüğümüz mücadelenin somut neticelerini almaya başladığımız bir döneme girdik.

∂ Salgın sürecinden alnımızın akıyla çıkmayı başardık. Artık tünelin ucu Allah’ın izniyle göründü. Ramazan Bayramı’nı iki bayram olarak Rabb’im bizlere kutlamayı nasip etsin.

∂ Önümüzdeki olumlu tablonun sürmesi hâlinde ülke genelinde hayatı normale döndürmeye yönelik kapsamlı bir program hazırlıyoruz. Hangi alanda, hangi tarihte, hangi adımların atılacağını gösteren bu ayrıntılı programı yakında sizlerle paylaşacağız.

31 İLDE YİNE SOKAK YASAĞI

∂ Bu hafta sonu da 31 ilimizde 3 gün süreyle 1 Mayıs sebebiyle sokağa çıkma sınırlandırması uygulayacağız. Vatandaşlarımızın 1 Mayıs gece 00.00’dan başlayıp 3 Mayıs gece 24.00’e kadar devam edecek şekilde uygulanacak sokağa çıkma sınırlandırmasına hassasiyetle riayet etmesini bekliyoruz.

ABD’YE TIBBİ YARDIM

∂ ABD’ye maske, yüz koruyucu, siperlik, göz koruyucu, N95 maske, tulum ve dezenfektandan oluşan tıbbi yardım malzemelerini yarın (bugün) gönderiyoruz. Malzemeleri taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait askerî nakliye uçakları Amerika’ya hareket ediyor.

∂ Salgın sebebiyle adliyelerdeki dava, icra, şikâyet, itiraz, bildirim süreleriyle ilgili ertelemenin 30 Nisan’da dolan tarihini, 15 Haziran’a kadar uzatıyoruz.

∂ CHP’nin başını çekmiş olduğu bu muhalefet anlayışı, hep uzlaşma yerine çatışmayı, birlik ve beraberlik yerine bölücülüğü, müsamaha yerine kin ve nefreti körüklemeyi esas almıştır.

∂ Son dönemde belediyelerin yardımlarını engellediğimiz yalanındaki ısrarında, İletişim Başkanımızın ev ve aile mahremiyetine yönelik fütursuz saldırının da gerisinde işte bu hastalıklı zihniyet var.

CHP’YE ‘KİTAP’ VE ‘FOTOĞRAF’ TEPKİSİ

∂ CHP Genel Başkanı çıkıyor hiç utanmadan, arlanmadan, sıkılmadan, ‘İlçe başkanımız oradan geçiyormuş, fotoğraf çekme diye bir şey yok’ diyerek bu açık gerçeği inkâr ediyor. Aynı şekilde bu zat, Vakıflar Genel Müdürlüğünün söz konusu mezbelelik arazinin tamamen usullere uygun kira ihalesi konusunda da fütursuzca yalan söylüyor. Belediyelerin yardımları ile ilgili meselede de biz valiliklerle koordinasyon ve planlama yapılması gerektiğini söylerken onlar işi bambaşka yerlere getirmeye çalışıyor.

∂ Gerçi yardım paketlerinin içine Alevi, Bektaşi kardeşlerimizi İslam dışı gösteren, kanun dışı eylemleri öven kitaplar koymak suretiyle kirli yüzlerini, sinsi niyetlerini bir kez daha göstermeyi de ihmal etmediler. Ve çok açık, net, dağıttıkları kitapçıklarla Aleviliği din olarak takdim eden bu anlayışı özellikle milletimin huzurunda telin ediyorum, kınıyorum.