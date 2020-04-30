Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "ABD Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Alex Azar ile bugün bir telefon görüşmesi yaptık. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla ABD'ye yapılan tıbbi malzeme yardımı için teşekkürlerini iletti. Türkiye'nin aldığı tedbirlerle tedavide geliştirdiğimiz yöntemleri detaylı olarak anlattık" ifadelerini kullandı.
Bakan Koca ABD'li mevkidaşıyla görüştü
30.04.2020 - 23:34 | Son Güncelleme: 30.04.2020 - 23:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ABD Sağlık ve Sosyal Hizmetleri Bakanı Alex Azar ile telefonda görüştü.
Kaynak: İHA
Etiketler : bakan koca,abd,mevkidaş,
700755 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/700755.aspx
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