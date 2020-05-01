Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Covid-19 ile mücadelede iş birliği imkanları, salgın sonrası dönemde atılabilecek ortak adımlar ve bölgesel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Leyen ile telefonda görüştü
01.05.2020 - 19:38 | Son Güncelleme: 01.05.2020 - 19:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Kaynak: AA
Etiketler : Cumhurbaşkanı Erdoğan,Leyen,görüşme,
700934 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/700934.aspx
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