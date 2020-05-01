Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Covid-19 ile mücadelede iş birliği imkanları, salgın sonrası dönemde atılabilecek ortak adımlar ve bölgesel konular ele alındı.