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MHP Genel Başkanı Bahçeli'den sert demokrasi çıkışı
02.05.2020 - 17:07 | Son Güncelleme: 02.05.2020 - 17:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MHP Genel Başkanı Bahçeli:"Bugünlerde demokrasi dışı arayışlarını gizlemeyen, sandıkta bulamadıklarını sokaklardan devşirmeye çalışan sefil siyasetçilerin, sefih destekçilerinin ağızlarından düşürmedikleri demokrasi elbette sahte ve sanaldır.Bunların söz ve açıklamaları yalnızca demagojiden ibarettir."
Kaynak: İHA
Etiketler : bahçeli,
701107 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/701107.aspx
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