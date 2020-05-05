Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüsle mücadele kapsamında Türkiye'nin millî faaliyetlerinin yanı sıra teşhis, tedavi ve aşı geliştirilmesi yönündeki küresel çabaları desteklediğini belirtti. AB Komisyonu öncülüğünde düzenlenen "Koronavirüs Küresel Mukabele Uluslararası Taahhüt Etkinliği"ne video mesaj gönderen Erdoğan, salgınının, sadece sağlık krizi olmaktan çıktığını siyasi, ekonomik ve sosyal boyutları olan benzersiz bir küresel imtihana dönüştüğünü belirtti.

"Bu salgın bize, dillerimiz, dinlerimiz farklı olsa da kaderimizin ortak olduğunu hatırlatmıştır" diyen Cumhurbaşkanı şunları kaydetti:

“Virüsün ortadan kaldırılması için en etkili aracın aşı olduğu görülüyor. 26 Mart'ta kabul ettiğimiz G-20 Bildirgesi'nde aşının hızlıca geliştirilmesi için kaynak sağlama taahhüdünde bulunmuştuk. Bugünkü 'Koronavirüs Küresel Mukabele' taahhüt etkinliğinin parçası olmayı da bu nedenle görev addettik. Covid-19 aşısı tüm insanlığın ortak malı olmalıdır. Bu bakımdan üretilecek aşıya küresel erişimin garanti altına alınması ve 'kimsenin geride bırakılmaması' prensibinin itinayla uygulanması son derece önemlidir."

ÜLKELER KESENİN AĞZINI AÇTI

Avrupalı liderler, koronavirüse karşı kesenin ağzını açtı. Liderler aşı için ne kadar yardımda bulunacaklarını görüştü. AB Komisyonu aşı çalışmalarına 1 milyar avro vereceğini duyurdu. İngiltere 388 milyon sterlin, Almanya 525 milyon avro destek sağlamayı taahhüt etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Türkiye'nin tespit edeceği miktarı 23 Mayıs'a kadar ilan edeceğini söyledi.