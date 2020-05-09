Bakan Albayrak, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi telefonla arayarak, ekonomiye ilişkin verdiği destek mesajlarından ötürü teşekkür etti
Bakan Albayrak'tan Bahçeli'ye teşekkür
09.05.2020 - 20:26 | Son Güncelleme: 09.05.2020 - 20:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bakan Albayrak, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi telefonla arayarak, ekonomiye ilişkin verdiği destek mesajlarından ötürü teşekkür etti
Etiketler : Bakan Albayrak,
702937 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/702937.aspx
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