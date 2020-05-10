Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kuzu, 2017’de gerçekleşene kadar 40 yıldır akademisyen ve siyasetçi olarak başkanlık sistemini savunduğun belirterek şunları söyledi: Benim kafamdaki başkanlık sistemi tam olarak gerçekleşmedi. Denetim bakımından bence bir sorun yok. Sistem aslında iyi kurgulandı. İsminde evvela bir sorun var. Cumhurbaşkanlığı modeli diye bir model yok dünyada. Bu isim bile başkanlık modelinin ağırlığını hafifleten bir kavram gibi görünüyor. Dar veya daraltılmış seçim sistemi mutlaka getirilmelidir. Meclis’ten istifa yoluyla da bakan çıkarılmamalıdır. Yüzde 50+1 bu sistemin olmazsa olmazıdır ve ana kolonu, ana sütunudur. Bunu kopardığımız zaman sistemi öldürürüz. Cumhurbaşkanının partili olması mahzurlu değil aksine gereklidir: Çünkü eski sistemdeki başbakanın görevini yapıyor. Arkasında siyasi destek olması şart.