Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Twitter hesabından gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Türkiye bir felaketin kuşatmasını yarmak için adeta çırpınıyor. Millî dayanışma hayranlık uyandırıyor. Virüse karşı yüksek bir mücadele sergileniyor. CHP ise ekonomik tetikçilere, demokrasi düşmanlarına, küresel tefecilere, vatansız fesat yuvalarına kucak açıp gel gel yapıyor. İşbirlikçiliğe bakınız, Türkiye batsa havalara uçacaklar!” dedi. Açıklamasında “Türkiye geleceğin büyük ve güçlü ülkesidir. Yeni bir dünyanın kapılarını açacak anahtarlardan birisi de Türkiye Cumhuriyeti’nin elindedir” görüşüne yer veren Bahçeli, Cumhur İttifakı’nın her türlü zorluğa karşı duracak güçte olduğunu ifade etti. “IMF heyetiyle otel lobilerinde kulis yapanlar Türkiye ekonomisine atıp tutuyorlar. Çok başarılı bulduğumuz Sayın Berat Albayrak’a verip veriştiriyorlar” diyen Bahçeli, ekonomimizi överek desteğini dile getirdi.

Bu açıklamanın ardından Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Bahçeli’yi arayarak desteğinden dolayı teşekkür etti.