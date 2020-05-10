Bakan Çavuşoğlu “Türkiye, mevcut sınamaların aşılmasında Birliğe en fazla katkı yapabilecek ülkelerin başında gelmektedir. Esasen, bu süreçte AB’nin ciddi bir reforma tabi tutulması gereği de görülmüştür. Bu zor günlerde, Türkiye, AB üyesi olsaydı Birlik daha güçlü olur, sadece Covid-19’la değil, her türlü zorlukla daha iyi mücadele ederdi” değerlendirmesinde bulundu.
Bakan Çavuşoğlu: AB, Türkiye ile daha güçlü olur
10.05.2020 - 06:06 | Son Güncelleme: 10.05.2020 - 06:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu, 9 Mayıs Avrupa Günü dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında gelecek dönemde uluslararası toplumun güçlü ve kapsayıcı nitelikteki bir Avrupa Birliği’ne (AB) daha çok ihtiyaç duyacağını söyledi.
Etiketler : mevlüt çavuşoğlu,avrupa birliği,
703021 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/703021.aspx
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