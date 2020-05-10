Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Çavuşoğlu “Türkiye, mevcut sınamaların aşılmasında Birliğe en fazla katkı yapabilecek ülkelerin başında gelmektedir. Esasen, bu süreçte AB’nin ciddi bir reforma tabi tutulması gereği de görülmüştür. Bu zor günlerde, Türkiye, AB üyesi olsaydı Birlik daha güçlü olur, sadece Covid-19’la değil, her türlü zorlukla daha iyi mücadele ederdi” değerlendirmesinde bulundu.