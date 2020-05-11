Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gayrettepe-Kâğıthane-İstanbul Havalimanı Metro Projesi TBM Tünelleri Tamamlanması Töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “Yaklaşık 2 yıllık inşaat süresi sonunda metro hattımızın tünelinde inşallah bugün ışığı görüyoruz. Bu metro hattının devreye girmesiyle İstanbul Havalimanı’nın ulaşım sorunu tamamen çözülmüş olacaktır” diye konuştu.

Konuşmasında Sancaktepe ve Yeşilköy hastanelerine yönelik eleştirilere de cevap veren Erdoğan “Şimdi yeni bazı dedikodular üretilmeye başladı. Sancaktepe’nin ve Yeşilköy’de yapılan hastanelerin, bunlara ihtiyaç yok. Çünkü bunların ufku çok ama çok dar. Biz, sağlık turizmini çok önemsiyoruz. Fakat bizim burada başka hesabımız var. Nedir o? Sağlık turizmine yönelik bu her iki yere de yurt dışından gelenler uçaklarla, ambulans uçaklarla gelecekler, buralarda tedavilerini yapıp ondan sonra uğurlayacağız. Bu, bizim için yeni bir açılımdır. Bu yeni açılımla beraber Türkiye bu noktada sağlık üssü olma görevini yapacaktır. Hani, geçmişte Türkiye’den Cleveland’a gidiyorlardı ya inanıyorum ki bundan sonra da İstanbul’a gelecekler” ifadesini kullandı.

İstanbul’un gücüne ve potansiyeline inanmayan hiç kimsenin bu şehre layık olduğu hizmeti veremeyeceğini belirten Erdoğan şunları kaydetti: Bu şehrin her zerresine sinmiş olan medeniyetimizden, tarihimizden, kültürümüzden, inancımızdan nasibini almayanlar İstanbul ile gerçek anlamda bütünleşemez. Aşkınan çalışan yorulmaz sözünde olduğu gibi İstanbul’a hizmet etmek, eser kazandırmak, yatırım yapmak, imkandan önce inanç meselesidir. Şartların zorluğu, sadece mücadele azminin yükselmesini gerektirir. İstanbul, mazeret değil, hizmet bekler.

TÜNELDE IŞIK GÖRÜNDÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından tünel ışığını görmek için Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’na direktif verdi. Bunun üzerine tünel açma makinası (TBM) çalışmaya başladı. Tüneldeki çatlama anını büyük bir ilgiyle izleyen Erdoğan “TBM, köstebek göründü. Burada gördüğümüz ışık, sadece metro hattının tünel inşaatının bitiminin değil, inşallah Türkiye’nin aydınlık geleceğinin de müjdecisi olacaktır” diyerek, bu tarihî anı alkışladı.