Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Irak’ın yeni Başbakanı olmasından dolayı Mustafa el-Kazımi’yi tebrik etti ve kendisine başarılar diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Covid-19 salgınıyla mücadelede Irak’a desteğini ifade ettiği görüşmede, ikili ve bölgesel meseleler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı ile telefonda görüştü
15.05.2020 - 22:39 | Son Güncelleme: 15.05.2020 - 22:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Etiketler : Cumhurbaşkanı Erdoğan,
704373 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/704373.aspx
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