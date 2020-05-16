Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van’ın Özalp ilçesinde terör örgütü PKK tarafından Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerine yönelik uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen ve iki vatandaşın hayatını kaybettiği saldırıya tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında şunları kaydetti:

Dün (önceki gün) Van’ın Özalp ilçesinde terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerine yönelik hain saldırı, terör örgütünün perdeler arkasına saklanmaya çalışılan menfur yüzünü bir kez daha gözler önüne sermiştir. Hainliklerine her gün bir başkasını ekleyen, aziz milletimizin tüm değerlerine saldıran; birliğimize, beraberliğimize ve canımıza kasteden teröristlere ve onların destekçilerine karşı sonuna kadar mücadele edeceğiz. Saldırıda şehit olan Vefa Sosyal Destek Grubu çalışanı kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bu hain saldırının da bedeli bu alçaklara ödetilecektir.

“PKK’YI KINAYIN”ÇAĞRISI

Aralarında siyasetçi, akademisyen, gazeteci, yazar ve avukatların da bulunduğu 85 kişi, kalleş saldırıya yönelik PKK’nın kınanması çağrısında bulundu. Yapılan ortak açıklamada “PKK bizi, güzel Vefa organizasyonumuzdan vurdu. Acımız büyük. Terör, şiddet ve PKK için ‘vefa, yardım, can’ diye bir şey yok” denildi.

Van Sivil Dayanışma İnisiyatifi Dönem Sözcüsü Cevdet Arvas da ramazan ayında gerçekleştirilen hain saldırıyı lanetlediklerini belirterek “Alçaklıklarına zaman, mekân ve bölge farkı gözetmeksizin devam eden terör örgütü, ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıtan Yasin’i şehit ettikleri gibi bu halka hizmet götüren vefalı insanları da hedef almıştır” dedi.

ALTISI HDP’Lİ 38 GÖZALTI

Bu arada saldırının ardından başlatılan soruşturma kapsamında olayla ilgili aralarında HDP Özalp İlçe Başkanı ve 5 yöneticisinin olduğu 38 kişi gözaltına alındı.

GÖNÜLLERDE TAHT KURMUŞ

PKK'lı teröristlerin saldırısında hayatını kaybeden belediye çalışanı Yıldırım Demir (64) ile Kinyaz Karalıoğlu (60) gözyaşları arasında son yolculuklarına uğurlandı.Görev aldığı belediyede ağır kış şartlarında yolu kardan kapanan mahallelerde fedakârca çalışarak vatandaşlara hizmet götüren Demir, Covid-19 tedbirleri kapsamında oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu’nda da gönüllü yer aldı. Salgın sebebiyle evlerinden çıkamayan vatandaşların yardımına koşan Demir, işine olan düşkünlüğü ve çalışkanlığıyla ilçe halkının takdirini kazanmıştı. Devletin şefkat elini vatandaşlara ulaştırmak için mesai gözetmeksizin çalışan Yıldırım Demir’in yakınları, belediye çalışanının 3 ay önce de PKK’lı teröristlerce tehdit edildiğini anlattı. Teröristlerin, 9 çocuk babası Demir’in yaşadığı evin duvarına gece yarısı büyük harflerle çarpı işaretleri içerisinde “PKK” yazdığını ifade eden yakınları, Demir’in tüm tehditlere rağmen ilçe halkına hizmet götürmekten vazgeçmediğini belirtti.