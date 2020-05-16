Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bahçeli yaptığı açıklamada, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından gündeme getirilen liderlerin ‘Memleket Masası’nda buluşması teklifine değinerek şunları söyledi:

“Şayet ‘Memleket Masası’ diye tutturan partiler samimi ve sahici bir duruş sergiliyorlarsa derhal ve gecikmeksizin teröristbaşı Fetullah Gülen’in ABD tarafından iadesini müşterek bir açıklamayla istemek mecburiyetindedir. İP’in ‘Memleket Masası’ önerisi, buna CHP’nin sıcak ve sempatik yaklaşımının, marjinal ve marazi partilerin Mecliste grup kurabilmeleri maksadıyla milletvekili transfer sezonunun tekraren açılması Türk siyasetinin esef verici talihsizliğidir. Fetullah Gülen’i aklama ve kurtarma operasyonu Memleket Masası’nda ısıtılıp ardından da kamuoyuna takdim ve paylaşımı yapılacaktır. Hain Gülen’i masanın altına konuşlandırıp meşrulaştırma arayışı zalimce bir oyundur. Türkiye bu oyuna düşmeyecektir.”

6 MADDELİK TEKLİF

MHP lideri Bahçeli, “Türkiye’nin ve siyasi hayatın üzerindeki kâbus bulutlarının dağıtılması” için 6 maddelik şu teklifte de bulundu:

∂ Siyasi Partiler Kanunu hemen değiştirilmelidir.

∂ Seçim Kanunu’nda düzenlemeler yapılmalıdır.

∂ TBMM İç Tüzüğü mutlaka yeni baştan gözden geçirilmeli, yeniden yazılmalıdır.

∂ Milletvekili dokunulmazlığıyla ilgili beklentiler karşılanmalıdır.

∂ Siyasi Etik Kanunu çıkarılmalıdır.

∂ Kamu kurumu niteliğindeki mesleki kuruluşlarla ilgili kanuni düzenlemeler süratle gerçekleştirilmelidir.