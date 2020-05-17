Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale 1915 Köprüsü Kule Tamamlama Töreni’ne video konferansla katıldı. Köprünün, Marmara Denizi’ni her iki taraftan kuşatan büyük otoyol ağının en kritik geçiş noktası olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan “Esasen Çanakkale Boğazı’na köprü inşaatı, asırların hayalidir. Ülkemizde pek çok hayal gibi bunu da gerçeğe dönüştürmek, hamdolsun bize nasip oldu” dedi.

İçişleri Bakanlığının sokağa çıkma sınırlandırmasından etkilenen 65 yaş üzeri ve kronik hastalığı olan vatandaşlara hizmet için oluşturduğu Vefa Sosyal Destek Gruplarına yönelik saldırıların alçak zihniyetin ürünü olduğunu vurgulayan Erdoğan “Önce Van’ın Özalp ilçesinde PKK’nın yaptığı ve ipini bu örgüte teslim etmiş olan HDP’lilerin de işin içinde olduğu anlaşılan bir terör eylemi yaşandı” diye konuştu.

İki kişinin hayatını kaybettiği Özalp’te şehitlerin kanı kurumadan bu defa Adana’da Yüreğir Kaymakamlığı bünyesindeki Vefa Destek Grubu’nun saldırıya uğradığını söyledi. Erdoğan, bu saldırının kaymakamlık önünde vatandaşlara yardım dağıtılırken gerçekleştiğini belirterek, şöyle devam etti:

BEDELİNİ AĞIR ÖDEYECEKLER

Devletin kaymakamına, polisine ve Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerine hem hakaret edip hem fiili saldırıda bulunan güruhun, CHP Yüreğir İlçe Gençlik Kolları Başkanı ve beraberindekiler olduğu anlaşılmıştır. PKK’nın Van’da uzun namlulu silahlarla gerçekleştirdiği saldırıyı CHP’liler, Adana’da hakaret ve yumrukla yapmıştır. Yöntem farklı, zihniyet ve amaç aynıdır. Devletin halkına hizmet götürmesine tahammülü olmayan bu iki kirli yapının bir süredir gizli saklı yürüttükleri siyasi ittifakı, benzer eylemlerle sahada bir ileri aşamaya taşıdıkları anlaşılıyor. Hâlâ bu partilerin riyakâr siyasetlerini görememiş olanlar için sadece bu iki hadise dahi başlı başına bir ibret vesikasıdır. Bu devlet ve millet düşmanlarına evelallah biz bu toprakları bırakmayacağız. Devletin askerine, polisine, vatandaşlarımıza hizmet için canla başla çalışan görevlilerine saldıran herkes bunun bedelini en ağır şekilde ödeyecektir. Sınırlarımız içinde ve dışında PKK’sından FETÖ’süne kadar tüm terör örgütlerine hayatı zindan edeceğiz. PKK’nın kafasını nasıl dağlarda eziyorsak, milletimize verdiğimiz hizmetlere tahammülü olmayan siyasi uzantılarını da sandıkta Cumhur İttifakı olarak hep birlikte hezimete uğratmayı sürdüreceğiz.

SİMGELERİN KÖPRÜSÜ

1915 Çanakkale Köprüsü, yapımı tamamlandığında “dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü” unvanını alacak, renkleri, figürleri ve diğer özellikleriyle “simgelerin köprüsü” olacak. Gelibolu, Lapseki arasında yer alacak köprünün her iki yakada 333’er metrelik iki ayağını oluşturan toplam 4 kule, 32’şer blokun yerleştirilmesiyle 318 metre yüksekliğine ulaşacak. İki ayak aralığı Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100’üncü yılıyla anlamlandırılarak 2023 metre yükseklikte olacak 1915 Çanakkale Köprüsü’nün kule bağlantıları ve unsurları, Türk bayrağının renkleri olan kırmızı ve beyaza boyanacak. Kulelerin üst kısmı da Seyit Onbaşı’nın Çanakkale Savaşlarında namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde yapılacak. Uluslararası bir koridor görevi görecek olan 1915 Çanakkale Köprüsü’nün 18 Mart 2022’de hizmete açılması planlanıyor.