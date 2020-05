Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin koronavirüs ile mücadelede âdeta destan yazdığını belirten Ünal, salgın sonrasına ilişkin “Türkiye’den bir ‘V’ modeli sıçrama bekliyorum ben Covid-19 sonrası. Türkiye zaten üretim yeteneği, krizi yönetme becerisi ve yüksek potansiyeli ile ciddi anlamda bir sıçrama gerçekleştirecek” dedi.

Mahir Ünal, geçen günlerde açıklanan “Sosyal Medya Etik Kuralları” konusunda ise “Dezenformasyonun önüne geçmek için bunun bir yasal altyapısının hazırlanması, bu konuda da bir çalışmanın olması gerekir” diye konuştu.

Darbe tartışmalarına ilişkin bir soru üzerine de Ünal, şu değerlendirmelerde bulundu:

“CHP kendisini her zaman bu ülkede rejimin, sistemin, cumhuriyetin, devletin ve milletin sahibi olarak gör-müştür. Her zaman da millet üzerinde bir minnet oluşturmuştur. CHP sözcülerinin, CHP’li yetkililerin diline, söylemine baktığınızda şunu görürsünüz, bugün bu milletin yüzde 52 ile seçtiği Cumhurbaşkanı’na ve ‘Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemine hala meşru değil’ diyen ve ‘saray rejimi yıkılacak’ diye tehdit eden bir ruhla karşı karşıyayız. Bu ruhun yaşadığı yer neresidir? Bu ruhun yaşadığı yer CHP’dir. Yani her türlü yönetmediği, hâkim olmadığı her yapıyı gayrimeşru ilan eden bir CHP ruhu var. Şimdi bu darbeci anlayış CHP’nin içerisinde hep vardı ve var olmaya devam ediyor. Bu ruhun kalbini de 27 Mayıs oluşturuyor.”