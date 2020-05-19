Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya'daki Huber Köşkü'nde video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından alınan yeni tedbirleri açıkladı. Erdoğan’ın açıklamalarından bazı satır başları özetle şöyle:

İŞ YERLERİ İÇİN REHBER YAYIMLANDI

Tüm sektörlerde ilgili normalleşme planının hayata geçirilmesinde dikkat edilecek hususları içeren rehberler yayımlandı. İş yerlerinin girişlerine çalışma saati, kullanım alanı ve aynı anda içeride bulunabilecek müşteri sayısını gösteren kapasite bilgisi afişleri asılacaktır.

TÜRKİYE BAYRAMI EVDE GEÇİRECEK

Arife gününden bayramın son gününe kadar, 23-24-25-26 Mayıs tarihlerinde 81 ilimizin tamamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. İnşallah bayramdan sonra bu tür sınırlamalara ihtiyacımızın olmayacağı bir tabloyla karşılaşacağımıza inanıyorum.

BAYRAMDA YAŞLILARA SOKAK İZNİ

Bayramın birinci günü olan 24 Mayıs Pazar günü 14.00-20.00 saatleri arasında 65 yaş üstü vatandaşlarımız yine sokağa çıkabilecek. Bu hafta çarşamba ve cuma günleri gençlerimizle ilgili esnetme uygulaması yine devam edecektir. 15 ilimiz için geçerli olan şehirlerarası seyahat kısıtlaması, 15 gün süreyle uzatılmıştır.

UZAKTAN EĞİTİM VAR, OKUL YOK

Millî Eğitim Bakanlığımıza bağlı okulların eğitim-öğretim yılını sona erdirmeyi kararlaştırdık. (Uzaktan eğitim süreci, 19 Haziran Cuma gününe kadar devam edecek.) Yeni eğitim-öğretim yılı önümüzdeki eylül ayında başlayacaktır.

CAMİ HASRETİMİZ SONA ERİYOR

29 Mayıs Cuma günü cuma namazıyla birlikte öncelikle valilikler ve müftülükler tarafından belirlenen şartları uygun camilerden başlayarak camilerimizi ibadete açıyoruz. Bir süre camilerimizde sadece öğlen ve ikindi vakitlerinde cemaatle namaz kılınacak, diğer vakitlerde bireysel ibadet uygulaması sürecektir. Tabii ki bu cemaatle namazı yine kurallar içerisinde ifa edeceğiz."

KİRLİ İTTİFAKIN HESABINI MİLLET SORACAK

"Siyasette kurdukları ittifakı sahada devlete, kamu görevlilerine, mazlumlara saldırmak üzere genişletenlerin hesabını milletimiz sandıkta görecektir. Milletvekili pazarı kurmaktan, terör örgütleri ile ittifaka kadar her türlü kepazeliği sergileyenler için yolun sonu görünmüştür."

ÜLKEDEN DÖVİZ KAÇIRANLARA ASLA MERHAMETİMİZ OLMAYACAKTIR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen haftalarda döviz kuru üzerinden bir kez daha ekonomiye saldıranların, geçmişte defalarca oynadıkları bir oyunu tekrar tedavüle sokmaya çalıştıklarını belirterek, şöyle devam etti: 2018 Ağustosunda maruz kaldığımız sinsi saldırının ardından aldığımız tedbirler, geliştirdiğimiz mekanizmalar sayesinde bu atağı boşa çıkarmayı başardık. Türkiye'nin hemen her büyük hamlesinin ardından yeniden girişilen bu saldırıların ardındaki hazımsızlığı gayet iyi biliyoruz. Ülkemize karşı ekonominin kurallarıyla izah edilmeyecek bu tür kumpaslara girişerek Türkiye'yle hesaplaşmaya kalkışanlara bunun bedelini de ödetiyoruz. Salgın döneminde sanayicimizi, esnafımız ve iş dünyamızı rahatlatmak için verdiğimiz kredilere dahi gözünü dikip 2-3 katı faizle yurt dışına çekmeye çalışanları hezimete uğrattık. Doğrudan veya dolaylı olarak bu alçak oyuna alet olanları da dikkatle takip ediyoruz. Şunu açık ve net söylüyorum, ülkemden yurt dışına döviz kaçıranlarla ilgili asla merhametimiz olmayacaktır.

DURMAK YOK YOLA DEVAM

Erdoğan, salgınla mücadele ederken, Türkiye’nin kalkınması, büyümesi, gelişmesi hedeflerine doğru ilerlemesi için gereken çalışmaların asla ihmal edilmediğini belirterek; köprü, metro gibi hizmetlerin tam gaz sürdüğünü söyledi. Erdoğan, “Yarın (bugün) ülkemizin abide eserlerinden Ilısu Barajı’nın ilk türbinini devreye sokacağız. Bayramdan sonra inşallah birçok barajın açılışını yapacağız” dedi.