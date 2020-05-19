Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bahçeli, yayınladığı mesajda şu ifadeleri kullandı: Milletvekili transfer borsası kurup korsan siyaset ticaretine bel bağlayanların Gazi Meclisimizin saygınlığına gölge düşürme çabaları, Türkiye'nin ayak bağı ve ağır yüküdür. Omuzunda Türk tarihinin sorumluluğu olan Türk milleti, bu siyasi kalpazanlığın yamalarını 19 Mayıs coşkusuyla yırtacak, kurtuluşumuzun yegâne kudreti olan iradesini ona buna peşkeş çektirmeyecektir. Ne FETÖ ne PKK ne de bunların mihmandarlığına soyunan siyasi çürümüşler, Türkiye'nin tarihi haklarına, bağımsızlık ve beka namusuna zarar veremeyeceklerdir. Bütün art niyetli kurgular, şirret kampanyalar, melun tuzaklar boşunadır. Çünkü alayının hevesi, ham armut gibi kursaklarda kalacaktır.