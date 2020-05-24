Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev görüşmede karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebriğinde bulundu. Görüşmede, iki lider, Türkiye-Azerbaycan arasındaki dayanışma ve işbirliğini sürdürme kararlığını yinelemişler, yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele başta olmak üzere ikili ilişkileri ve bölgesel meseleleri ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile telefonda görüştü
24.05.2020 - 22:59 | Son Güncelleme: 24.05.2020 - 23:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüştü.
Etiketler : Cumhurbaşkanı Erdoğan,Aliyev,TELEFON,
706543 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/706543.aspx
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