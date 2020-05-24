Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev görüşmede karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebriğinde bulundu. Görüşmede, iki lider, Türkiye-Azerbaycan arasındaki dayanışma ve işbirliğini sürdürme kararlığını yinelemişler, yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele başta olmak üzere ikili ilişkileri ve bölgesel meseleleri ele alındı.