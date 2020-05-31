Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yıldırım, üst aklın Türkiye'de FETÖ'cüyü, Kemalisti, Atatürkçüyü, liberali, PKK'lıyı, ülkücüyü, Millî Görüşçüyü aynı safa topladığını ifade ederek, şu değerlendirmeyi yaptı:

Burada şu insanları bu odaya toplasanız bir saat oturtsanız hiç kimsenin hiç kimseyle ortak bir noktaları yok. Kimse kimseyle sohbet edemez, PKK'lı ile ülkücünün ne ortak noktası var. Millî Görüşçüyle Kemalistin ne ortak tarafı var. Ama bir ortak noktaya bir üst akıl getirdi. Üst aklın bir ayağı Pensilvanya'dadır. Deva Partisi, Gelecek Partisi, İYİ Parti... Baktığınızda popülist kulağa hoş gelen isimler. Burada maksat ne? Merkez sağın milliyetçi ve muhafazakâr kesimin oyunu CHP'nin değirmenine getirebilmek.

Ödünç milletvekili tartışmalarına da değinen Yaşar Yıldırım "Milletvekili pazarı kuruyorsunuz, milletvekillerini emanet veriyorsunuz. Meta gibi kullanıyorsunuz. Meclis’in ve milletvekillerinin itibarını da kurtarmamız lazım. Milletvekilleri ticari malzeme gibi alınan, satılan, pazarlanan kiralık verilen ve emanet olarak verilen konuma düşmemeli" diye konuştu.