Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 6 Nisan’daki talimatları doğrultusunda temelleri atılan Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi, Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi ve restore edilerek yeniden hizmete alınan Hadımköy Doktor İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi tamamlandı.

Covid-19 salgını sürecinde önemli rol üstlenecek hastaneler aynı zamanda sağlık turizmi kapsamında yabancı hastalara da hizmet verecek. Dün iki hastanenin de açılışını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan “Dünyada pek çok ülkenin geçici sahra ve prefabrik hastaneler kurarak çözmeye çalıştıkları sorunu biz çok daha kısa sürede kalıcı hastane inşa ederek aşmayı başardık” dedi.

Erdoğan, Türkiye’nin sahip olduğu güçlü sağlık altyapısı ve genel sağlık sigortası sistemi ile salgı sürecinde dikkatleri üzerinde toplamış bir ülke olduğunu anlattı.

Bu hastanelerin yurt dışından Türkiye’ye teşhis ve tedavi için gelecek kişilere hizmet vereceğini aktaran Erdoğan, böylece ülkenin sağlık alanında çekim merkezi hâline gelme konumunun daha da güçlendiğini, yani sağlık turizminde çok ciddi bir sıçrama yaptıklarını ifade etti.

Geçmişte ülkenin hazine değerindeki yıllarının boş tartışmalarla geçirildiğini kaydeden Erdoğan “Koalisyonlu yılların, Türkiye’yi nasıl dibe ittiğinin en çarpıcı ispatı son 18 yılda elde ettiğimiz kazanımlardır. Türkiye’nin, ihtiyacı kavga değil, eser siyasetidir. Milletimizin beklentisi polemik değil, inşa siyasetidir.” diye konuştu.

ZOR DÖNEMLERE ŞERBETLİYİZ

Salgın döneminde yavaşlayan ekonomik faaliyetlerin dünyanın tüm ülkeleriyle birlikte Türkiye'de de olumsuz etkileri olduğunu kaydeden Erdoğan "Ancak, Türkiye bu tür zorlu dönemlere aşina, hatta bir anlamda şerbetli bir ülkedir. Mesela ilk çeyrekte Amerika yüzde 4,8, Çin yüzde 6,8, Fransa 5,8 daraldı. Türkiye ise ilk çeyrekte sağladığı yüzde 4,5 oranındaki büyüme ile bu tablodan ayrıştı" dedi.

BUNLAR DÖRT DÖRTLÜK CAHİL CÜHELA!

Erdoğan konuşmasında, fethi işgal olarak nitelendirenlere de sert çıktı. Erdoğan, şunları kaydetti: Bunlar tam manasıyla dört dörtlük cahil cühela. Fetih açmaktır, fetih gönülleri özellikle kazanmaktır ama bunlar bunu bilmezler. İşte Fatih’in surlardan içeri girerken Rum bayanlarının ‘Başımızda kardinal külahı görmektense Osmanlı sarığı görmeyi tercih ederiz’ demesi işte bunun bir neticesidir. Ayasofya dinî bir husumetle yerle yeksan edilmek yerine daha da güzelleştirilerek fetih hakkı olarak Müslümanların hizmetine sunulmuştur. Diğer ibadethanelere de dokunulmamış. Bizim bir asır önce terk ettiğimiz camiler ve sembol eserler kısa sürede yok edilmiştir. Atina’da bir camimiz yok ama biz İstanbul gibi şehirde böyle bir yola gitmedik. Sadece bu tabloya bakarak dahi ecdadın gönlünün yüceliğini görüyoruz.

GENÇLERLE SİGARAYA HAYIR BULUŞMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mayıs Dünya Tütüne Hayır Günü dolayısıyla gençlerle bir araya geldi. Huber Köşkü'nden sporcuların ağırlıkta olduğu gençlerle telekonferans yoluyla sohbet eden Erdoğan, eğlence mekânlarıyla nargile içilen yerlerin bir süre daha kapalı kalacağını söyledi. "Gençliğimizin Allah göstermesin bu sigara belasıyla, alkol belasıyla birçok sıkıntılar yaşayarak ölmesini istemiyoruz" diyen Erdoğan, caydırıcı olması için en fazla vergiyi sigaraya yüklediklerini belirterek, bu oranın daha da artırılacağını söyledi.