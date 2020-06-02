Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca’yı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde basına kapalı olarak gerçekleşen kabul yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargıtay Başkanı Akarca'yı kabul etti
02.06.2020 - 15:26 | Son Güncelleme: 02.06.2020 - 15:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca’yı kabul etti.
Kaynak: İHA
Etiketler : cumhurbaşkanı,Recep Tayyip Erdoğan,Mehmet Akarca,Yargıtay Başkanı,
708409 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/708409.aspx
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