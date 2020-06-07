Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Soylu, Ağrı’daki Yoncalık köyü mevkiinde yaptırılan ve 7 bin kişiye istihdam sağlayacak “Ayakkabıcılar Sitesi Temel Atma Töreni”nde yaptığı konuşmada “Biz biraz sonra dökeceğimiz harcı, bu Ayakkabıcılar Sitesi’nin temeline dökmüyoruz. Buraya tek bir şey için geldik. Bu harcı terörün üzerini kapatmak üzere döküyoruz. Şimdi temeli atacağız ve göreceğiz ki aslında önümüze yepyeni bir hayat açılıyor. Söz verdik ve dedik ki Ağrı Dağı’nda piknik yapacağız. İnşallah eylül ayında Cudi’de, ardından Ağrı Dağı’nda çok güzel piknik yapacağız. Buradan dünyaya mesaj vereceğiz ve diyeceğiz ki huzurumuz Cudi’de, Ağrı’da ve bizim Türkiye’mizin 780 bin kilometrekarenin her santimetrekaresindedir.” ifadelerini kullandı.

Ağrı’da daha önce birçok açılış gerçekleştirdiklerini hatırlatan Soylu, şöyle devam etti: Bu salgın döneminin dünyada ortaya koyacağı bir üretim değişikliği olacak. Türkiye bir üretim merkezi olacak ama Türkiye’nin en önemli üretim merkezi benim kanaatime göre Doğu ve Güney Doğu Anadolu olacak. Bugün attığımız bu adımlarla birlikte terörü, terör vesayetini ülke lügatimizden çıkarıyoruz. Bunu sadece dağlarda mücadele yapmakla bitmeyeceğini her daim söyledik. Şimdi tekrar söylüyorum. Buraya geldiğimizde çocukların kodlama eğitimini tamamladığında en büyük heyecanı aldığım anı bilmenizi isterim.