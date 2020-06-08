Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyanın hiçbir ülkesinde bir siyasi partinin terör örgütlerine direkt ve dolaylı olarak destek veremeyeceğini belirten Sözen "PKK'dan kurtulmak için önce terör örgütü ile arasına mesafe koyamayan HDP’den tamamen kurtulmamız gerekmektedir." dedi. Ziya Sözen, HDP’li vekillerin PKK’ya sırtlarını dayadığını ve yaptıkları eylem ve söylemelerin anayasaya aykırı olduğunu hatırlatarak partinin derhâl kapatılması gerektiğini vurguladı. Başkan Sözen şunları kaydetti: Bu ülkede HDP’ye defalarca demokratik ortamda siyaset yapma şansı verilmesine rağmen onlar bu şansı elinin tersi ile itmiş, Türkiye partisi olmaktan öte PKK’yı temsil eden bir siyasi parti yolunu tercih etmiştir. Bizler şehit yakınları olarak Anayasamızın 69. maddesi, 68/4. fıkrasına göre HDP’nin kapatılmasını istiyoruz. Çünkü bizlerin verdiği vergilerle teröristlerin maaş almasını, milletvekili rozeti takmasını ve devletin kırmızı plakalı aracına binmesini istemiyoruz.