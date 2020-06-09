Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT’nin canlı yayınında gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Meşru Libya hükûmetinin darbeci Hafter'e karşı kazandığı zaferi değerlendiren Erdoğan, ''Birçok yer geri alındı. En hayati yerler kurtarıldı. Adeta Tunus'a dayanan kuzeydeki bir koridor tamamen Serrac'ın kontrolü altına girmiş oldu. Hafter'i çılgına çevirdi. Şimdi Sirte'yi alma çalışmaları var. Bu bölgeler petrol kuyularının olduğu bölgeler. Burada deniz tarafında da doğal gaz kuyuları söz konusu, buralar da çok büyük önem arz ediyor ve Rusya'yı rahatsız ediyor'' ifadelerini kullandı.

“ABD İLE YENİ DÖNEM BAŞLAYABİLİR”

ABD Başkanı Trump ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin sorulan soruya cevap veren Erdoğan, “Bu akşamki görüşmemiz bölgedeki gelişmelerle bağlantılı olarak bir özellik arz ediyor. Bizim Libya’da şu anda başarılı bir durumda olduğumuzu teyit etti. Türkiye burada BM’nin tanımış olduğu Serrac’ın destekçisi. Ama karşıda darbeci bir Hafter var. Hafter’e karşı da, Hafter’in yanında kim yer alıyorsa alsın onların karşısında duruyoruz” dedi.

Libya’da bundan sonraki sürecin ne olacağı sorusuna cevap veren Erdoğan, “Bu akşam yaptığımız görüşmeden sonra ABD Türkiye arasında süreçle ilgili yeni bir dönem başlayabilir. Bu görüşmede bazı mutabakatlarımız oldu. Böyle bir adım belki olabilir. Bu arada Sayın Putin ile de görüşmem gerekecek, onunla da konuşacağım. Özellikle Kahire zirvesine Rusya’nın farklı bir şekilde katılması, orada Suudi Arabistan’ın, Abu Dabi yönetiminin, Fransa’nın, Ürdün’ün orada yer alıyor olması. Bunlar bizi üzen görüşmeler oldu. Rusya’nın orada yer alıyor olması hepsinin ötesinde. ‘Benim orada askerim yok’ türünde açıklamalar vardı. Bu arada 19 tane uçağı var, orada şu anda bulunuyor. Bunları kendileri ile konuşalım istiyorum. Ne gibi adımlar atarız bunun da planlamasını yaparız diye bir düşüncem var” şeklinde konuştu. ABD ve Rusya ile olan müzakerelerin gittiği yolda Hafter’e siyasi geçiş yolunda yer olup olmadığının sorulması üzerine Erdoğan, “Hafter her an sürecin dışına atılabilir. Gelişmeler onu gösteriyor” ifadelerini kullandı.

“TRUMP’A FETÖ’CÜLERİN LİSTESİNİ VERDİM”

Suriye’nin kuzeyinde PKK-YPG terör örgütü ile kol kola bir yapılanma, ABD’deki yağma olaylarının arkasındaki örgütleyici güç olan ANTİFA ile ilgili, ABD Başkanı ile ilgili yapılan görüşmede neler konuşulduğunun sorulması üzerine Erdoğan, “Kendisi de bu konunun farkında olduğunu, bu konu ile ilgili bizim onlara aktardığımız bilgileri kendi arkadaşlarından alacağını söyledi, ‘tekrar bir görüşme yapabiliriz’ dedi. ANTİFA konusuna hâkim olduğunu söyledi. Orada bu FETÖ’nün mensubu olan bazı isimler var, o isimleri kendilerine aktardık. ‘Bu konularla ilgili gönderdiğiniz bilgileri de alacağım, gerekli çalışmaları yapacağım’ dedi” açıklamasında bulundu.

“KÜSTAH YUNAN, HADDİNİ BİL”

Türkiye’nin Libya’nın deniz yetki alanlarındaki konumunun ortada olduğunu belirten ve Türkiye’nin bundan en ufak bir taviz vermeyeceğini söyleyen Erdoğan, Yunanistan’ın son dönemde Türkiye’ye karşı aldığı tavra sert çıktı: Yunanistan boş durmuyor, kuru sıkı atıyor. Kuru sıkı attığı ülke hangi ülke. Türkiye’ye bu tür laf atılır mı? Sen kiminle dalga geçiyorsun. Haddini bil. Haddini bilmezsen Türkiye’nin yapacağı bellidir.

AYASOFYA MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün yapılan MKYK toplantısında, Ayasofya’nın ibadete açılması konusunda, 2 Temmuz’u işaret etti. Erdoğan, “2 Temmuz’da Danıştay, Ayasofya ile ilgili kararını açıklayacak. Bu karar çok önemli. Bu kararı bekleyeceğiz ve gereken adımları atacağız” diye konuştu.