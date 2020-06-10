İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Putin görüşmesinde, Libya ve İdlib'deki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel konuların yanı sıra yeni tip koronavirüsle (Covid-19) mücadelede ve salgın sonrası dönemde atılacak adımlar ile ikili ilişkiler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü
10.06.2020 - 17:01 | Son Güncelleme: 10.06.2020 - 17:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.
Kaynak: AA
Etiketler : cumhurbaşkanı,Recep Tayyip Erdoğan,covid-19,koronavirüs,
710122 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/710122.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER