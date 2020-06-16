Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 17-18 Haziran'da güvenli bir hat üzerinden düzenlenecek Savunma Bakanları Toplantısı'nın gündemi hakkında basına açıklamalarda bulundu.

İttifakın küresel sorunlarla karşı karşıya kaldığına dikkati çeken Stoltenberg, "Bu nedenle biz de küresel bir tutum benimsemeliyiz. NATO'yu hem askeri hem de siyasi anlamda güçlü tutmalıyız." dedi.

İkinci olası Covid-19 dalgasına hazırlık

Stoltenberg, Savunma Bakanları Toplantısı'nda ana gündem maddesinin olası bir ikinci Covid-19 dalgasına hazırlık olacağını kaydederek bakanların üç adım konusunda uzlaşma sağlamalarını beklediğini söyledi.

İlk olarak olası bir ikinci dalgaya karşı yeni bir operasyon planı hazırlanacağını aktaran Stoltenberg, ikinci adımın tıbbi teçhizat stoku yapılması olduğunu ifade etti.

Stoltenberg, tüm bu faaliyetleri desteklemek ve önemli tıbbi malzemenin tedarikini sağlamak için üçüncü adımın ise bir fon kurulması olduğunu duyurdu.

"Böylelikle olası bir ikinci dalgaya karşı mücadelemizi güçlendireceğiz ve gerekli yardım zamanında doğru yere ulaşacak." diyen Stoltenberg, İttifakın Covid-19'la mücadeleye önemli katkılar sağladığını anımsattı.

Rusya

Stoltenberg, Covid-19'la mücadele sürerken diğer sınamaların da devam ettiğini belirterek bakanların özellikle enerji, ulaşım ve iletişim alanlarında ulusal dirençliliği artırma konusunu ele alacağını belirtti.

Bakanların aynı zamanda Rusya'nın artan nükleer kabiliyetlerini görüşeceğini aktaran Stoltenberg, "Dengeli siyasi ve askeri tedbirler üzerinde anlaşacağımızı düşünüyorum. Bu çerçevede NATO'nun hava ve füze savunma sisteminin, geleneksel kabiliyetlerimizin geliştirilmesine karar verip, tatbikat ile istihbarat çalışmalarımızı uyarlayabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Stoltenberg, NATO'nun silahsızlandırmaya bağlılığını koruduğunun ve yeni bir silahlanma yarışının kimseye faydası olmayacağının altını çizerek "Rusya ve Çin dahil tüm taraflara yapıcı tutum takınmaları için çağrıda bulunuyoruz." şeklinde konuştu.

Irak ve Afganistan

Toplantıda NATO'nun Afganistan ve Irak'taki misyonlarının da görüşüleceğini kaydeden Stoltenberg, İttifakın Afganistan'daki mevcudiyetini sahadaki duruma göre şekillendirmeye devam edeceğinin altını çizdi.

Stoltenberg, Afganistan'da barışın sağlanması için Taliban'ın yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini belirtti.

NATO'nun Irak'a olan bağlılığının sürdüğüne işaret eden Stoltenberg, Irak eğitim misyonunu geliştirmek istediklerini, ülkeye uluslararası terörle mücadelede destek vermeye devam edeceklerini kaydetti.