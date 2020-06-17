Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Doğu Akdeniz ve Libya başta olmak üzere bölgesel meseleler, yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile mücadele, salgın sonrası dönemde atılabilecek adımlar ve ikili ilişkiler ele alındı.

Almanya Federal Hükümet Basın Enformasyon Dairesi tarafından görüşmeye ilişkin yapılan yazılı açıklamada da “İki liderin Libya konusunda Birleşmiş Milletler'in (BM) ülkedeki çatışmaya yönelik siyasi bir çözüm bulma sürecinin güçlendirilmesi gerektiği konusunda anlaştığı” belirtildi. Erdoğan ve Merkel'in ayrıca Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısının kaldırılması konusunu ele aldıkları ifade edildi.