Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından yaptığı açıklamada partisinin 13. Olağan Büyük Kurultayının 14 Mart 2021 tarihinde yapılmasına karar verildiğini söyledi.

Türkiye'nin yönetilemez hâle gelmesini, kaosa düşmesini, dış bağlantılı ve demokrasi dışı emellerin harekete geçmesini hayal edenlerin telaş içinde kuyruğa girdiğini aktaran Bahçeli, şunları kaydetti:

Covid-19'dan siyasi ikbal ve istikbal devşirmek maksadıyla moral değerlerimizi hedef alan, yalan ve iftira düzeneği kurup milletimizin manevi hisarlarında gedik açmayı planlayan hastalıklı ve hasmane siyaset anlayışı geçtiğimiz üç aylık dönemde iyice kontrolden çıkmıştır. Yüzlerine demokrasi boyası süren çarpık siyasetçiler, Türkiye'nin mahvı ve mağlubiyeti konusunda rekabete girişmişlerdir. Vaka ve vefat sayısının artışına umut bağlayanlar devamlı ülkemizi kötülemişler, kötü göstermeye tevessül etmişlerdir. Bunların vatan, millet ve insan sevgileri dip yapmış, ucube siyasi hırsları gözlerine mil çekmiş, vicdanlarını çürütmüştür. Kesin olan bir şey varsa o da şudur; Türkiyemizin müşkülatlı günlerinde iktidar hesabı yapmak ahlaksızlık ve kundakçılıktır.

Türkiye'nin salgınla mücadeledeki başarısına dikkat çeken Genel Başkan Bahçeli "Bu mümtaz tabloyu kaldıramayan hasis ve hırçın siyasetçilerin kara propagandalarına aldırış eden de hiç olmamıştır. Aziz milletimiz kimin samimi, kimin sahtekâr, kimin müşfik, kimin münafık, kimin kahraman, kimin korkak olduğunu basiretle tefrik etmiştir. Türk devleti diri, dik duruşlu ve çok güçlüdür. Geldiğimiz bu aşamada Türkiye'de gerçek hasta muhalefettir, bu hastalığın adı da zillettir" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYESİZ KUŞ HAVALANAMAZ

MHP lideri Bahçeli, sınır ötesinde yaşanan gelişmelere ilişkin de şu değerlendirmelerde bulundu:

Sınırlarımızın hemen dibinde kurdukları ihanet borsası aracılığıyla hunhar pazarlıklar yapan, gizli görüşmelerle Kürdistan temeli kazdığını zanneden kim varsa tavsiyem, Türkiye'nin kudretini dikkate ve hesaba katmalarıdır. Bölgemizde Türkiye'den habersiz bir kuşun havalanması artık imkânsızdır. Girilmez denilen Haftanin'e kahraman Mehmetlerimiz kurşun gibi girmişlerdir. Artık terör örgütlerinin, bölücü dayatmaların sonu gelmiştir. İhanet ve rezalet köşeye sıkışmıştır.

CELAL ADAN İLE DEVAM

Bu arada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanvekilliği görevine İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın devam etmesi kararını MYK üyeleriyle paylaştı. Bahçeli, muhalefetin eleştirdiği Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'ya "Bu ülke için ter dökmüş, bayrağımızı göndere çekmiş bir sporcumuzun taltif edilmesinden rahatsızlık duymak Türkiye hazımsızlığıdır" sözleriyle destek verdi.