Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sosyal medyanın asla ihmal edilemeyecek derecede önemli mecra olduğunu kaydeden Erdoğan, şunları söyledi: Özellikle gerçekle sırtımızı kapatacak kadar hayattan kopuk değiliz. Ben bir siyasetçiyim. Bir siyasetçi olarak gerçeklere gözümü kapamam söz konusu değil. Sosyal medyadan nefret etsek böyle yaygın bir şekilde kullanmazdım. Ülkemizde 16,2 milyon takipçiydi Twitter'da en çok izlenen kişi olduğumu hatırlatmak isterim.

Buradaki asıl mesele, sosyal medyanın ve internet platformlarının her türlü yalan, iftira, sapkınlığın serbestçe dolaşabilir bir mecra hâline getirilmesidir. Yanlış içeriği kaldırmadığı gibi düzeltilmesine de izin vermeyen internet mecralarının mahkeme kararlarını da hiçe saymasını görmezden mi geleceğiz? Sİzlerden birinin telefonuna sızılsa, kendinizin ya da kardeşinizin mahrem görüntüleri çalınıp, Twitter ya da Facebook'ta yayınlansa ne olacak biliyor musunuz? Çaresiz kalacaksınız.

Her vatandaşımızın ve kurumumuzun tıpkı gerçek hayattaki gibi sosyal medyada da itibarlarını koruma hakları olmalıdır.

Tüm vatandaşlarımızın sosyal medyayı etkin ve ahlaki zeminde kullanabilmelerini sağlamak Devlet Başkanı olarak görevimdir. Bu konuda güçlü bir hukuki altyapı oluşturmanın hazırlığındayız. Milletimizi sadece içeriğiyle zengin değil, güvenilir bir internet mecrasına yapacağımız yasal düzenlemelerle kavuşturacağız."

Erdoğan, sınav tarihinin önce ertelenip ardından öne çekilmesiyle alakalı bir soru üzerine şunları kaydetti: "Sınav tarihleri konusunda hassas bir çalışma yürüttük. Öğrencilerimizin gereksiz yere yaklaşık bir ay daha sınav stresi yaşamalarının önüne geçildi. Sınavdan sorumlu olunacak konuların azaltılmasından sınav süresinin uzatılmasına kadar gençlerimize pek çok ilave avantaj sağladık. Bazılarının bu tarihin turizm sektörünü canlandırmak amacıyla belirlendiğini iddia etmesi, tamamıyla spekülasyondur. Gençlerimizin geleceğinin böylesine basit bir tercihe kurban edileceğinin düşünülmesi dahi sağlıksız bir zihniyetin ifadesidir."

Türkiye'nin önünde büyük bir potansiyelin olduğunu kaydeden Erdoğan, "Önümüzdeki bu fırsatı değerlendirerek kendilerini geliştiren, birikimi ve yeteneğiyle öne çıkan her gencimize gönül huzuru ile çalışabileceği iş alanı sağlama konusunda kararlıyız. Ancak her üniversite mezununun kamuda istihdam edileceği gibi bir yanlışa da düşülmemesi gerekiyor. Asıl istihdam özel sektörde, üretimde, sanayide, yüksek teknolojide, ticarette, tarımda olacaktır." dedi.

MİÇOTAKİS İLE GÖRÜŞTÜ

Bu arada Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile telefonda görüştü. Görüşmede, turizm, güvenlik ve ekonomi alanlarında iş birliğinin yanı sıra ikili ilişkiler ele alındı. Ayrıca iki ülke arasında iletişim kanallarının açık tutulması kararlaştırıldı.