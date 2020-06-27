Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Genel Merkez'de vekillerine hitap eden Bahçeli, MHP’nin Cumhur İttifakı’nın iki onurlu paydaşından birisi olduğunu belirterek "Milliyetçi Hareket Partisi varsa huzur vardır. İstiklalde birlik, istikbalde dirlik, istikrarda süreklilik önceliğimizdir” ifadelerini kullandı.

Ortada taslak bile yokken tekli-çoklu baro yönetimi kapsamında cepheleşmenin yanlış ve sakat bir vehim olduğunu belirten Bahçeli, “Kamu kurumu niteliğindeki mesleki kuruluşlarla ilgili kanuni düzenlemelerin henüz hazırlık safhasında olduğu biliniyorken, bazı baroların başlattıkları kaos yürüyüşü, buna CHP-HDP-İP’in aleni desteği sorumsuzluktur. CHP’nin, HDP’nin ve bazı baroların peş peşe muhtelif gerekçelerle yollara dökülmesi melun bir tezgâhın varlığına delalettir." dedi.

"Nerede yalan varsa CHP oradadır." diyen MHP lideri şu ifadeleri kullandı: "TBMM’de sipariş grup kuran ve kurduranlar, milletvekili borsasında alım satım yapanlar, milletin vermediği yetkiyi korsanca ve kurnazca kullanmaya heveslenenler, marjinal partilere belirli süreli ve belli amaçlara matuf milletvekili verip iş bitiminde tekrar iade alanlar Türkiye’nin imaj ve prestijini zedeleyen köhne ve kötürüm zihniyetlerden başkası değildir. CHP bu gaflet ve rezalet kervanının başını çeken çıbanbaşıdır. Nerede yanlış ve yıkım varsa CHP hemen dibindedir. Çünkü bu CHP zembereğinden boşalmış, balataları yakmıştır. Türkiye, günbegün ağırlaşan bir CHP sorunu ile karşı karşıyadır."