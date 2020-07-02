Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bahçeli dün, son Twitter mesajlarını paylaşacağını belirterek şunları kaydetti: Sosyal medya, dipsiz bir kuyuya, izan ve insaf tanımayan mayınlı bir platforma dönüştü. Başta Twitter, Facebook; iftira sahnesi, ihanet ve isnat mecrası oldu, taşınması imkânsız ağır bir güvenlik sorunu hâline geldi. Sosyal medya terörü, insan ve toplum huzuruna kast etmektedir. Yaşanan dehşet verici ve şiddet dolu kirlenme nihayete ermeden, bir daha ne Twitter ne de Facebook paylaşımı yapacağım. Bu konuda TBMM’de gündeme gelecek her muhterem ve müstesna kanun teklifine de sonuna kadar destek vereceğim.