Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, yazılı açıklamasında, İsrail'in Filistin topraklarını ilhak girişimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini ve Ürdün Vadisi'ni ilhak planını uygulamaya koyma hamlesinin, İsrail'in Filistin topraklarını yeni gasp girişimi olduğuna işaret eden Kalın, şunları kaydetti:

"Türkiye olarak Filistinlilerin İsrail'in ilhak planına karşı milli mutabakat ruhuyla birlikte hareket etme kararını destekliyoruz. İnanıyoruz ki Filistin halkının ilhak girişimine karşı sağladığı milli mutabakat, ihtiyaç duyulan birlik ve beraberlik ruhunu kalıcı hale getirecektir.

İsrail'in uluslararası hukuku yok sayan ilhak ve işgal girişiminin hiçbir meşruiyetinin olmadığını bir kez daha vurguluyoruz. Uluslararası toplum bu gayrimeşru girişimlere en sert tepkiyi göstermeli ve İsrail'in işgal ve ilhak politikasına karşı Filistin halkının hukukunu korumalıdır. Türkiye, haklı ve meşru davasında Filistin halkının yanında olmaya devam edecektir."