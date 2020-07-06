Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu TOKAT

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tokat'ta düzenlenen 52 baraj ve Hidroelektrik Santralinin (HES) işletmeye alınma törenine İstanbul'daki Vahdettin Köşkü'nden video konferansla katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:

Enerjide 2002’de 31 bin megavat olan kurulu gücümüzü 18 yılda 91 bin megavata çıkardık. Salgın döneminde sağlık hizmetleri yanında hemen her alandaki yatırımlarını devam ettiren Türkiye, böylece 2023 hedeflerine ulaşmaktaki kararlılığını ortaya koymuştur. Tüm dünyanın kendi içine kapandığı bir dönemde yatırımı, üretimi, istihdamı destekleyerek sergilediğimiz olumlu yöndeki ayrışma ile salgına teslim olmadığımızı gösterdik.

129 BİN İSTİHDAMIN ÖNÜ AÇILDI

Özel sektörümüzde sadece organize sanayi bölgelerinde son 6 ayda 10 milyar liralık yatırımla 583 yeni fabrikayı tamamlayarak üretime geçirdi. Yeni teşvik belgeleriyle 129 bin istihdamı öngören yatırımların önü açıldı.

Avrupa Birliği’nin şeffaflık sorunu olan ülkeleri Türkiye’nin önüne koyarak uyguladığı çifte standardın gerisindeki niyet açıkça ortadadır. Türkiye olarak bugüne kadar olduğu gibi bu süreçte de hakkımız olan hususları mücadele ederek söke söke alacağız. Biz sağlıktan ekonomiye, diplomasiden güvenliğe kadar her konuda kendimize güveniyoruz. Kimlerin zafiyeti olduğunu mülteci krizinde ve salgın döneminde hep beraber gördük.

SAĞLIKTA TARİHÎ REKOR

Son 18 yılda özellikle ülkemize kazandırdığımız eserler ve hizmetlerle iki önemli hedefi birlikte gerçekleştirdik. Öncelikle geçmiş 79 yılın eksikliklerini tamamladık. Modern şekilde donattığımız her seviyedeki 8 bin 500 sağlık kuruluşumuz ve yeni istihdam ettiğimiz 723 bin sağlık personelimiz ile tarihi bir rekoru hayata geçirdik. Savunma sanayinde kendi kendine yeterlilik oranımızı yüzde 20’lerden 70’ler seviyesine çıkardık. Şu an itibarıyla bakınız bu yıl 120 bin TOKİ konutu hızla hayata geçirmenin gayreti içerisinde. Bir başka ifadeyle evlatlarımız 2053 ve 2071 vizyonlarını bu temel üzerinde inşa edecek ve yükseltecekler.

TAVİZ VERMEYECEĞİZ

TANAP ve TürkAkım gibi uluslararası boru hatları ile Türkiye’nin enerjide merkez ülke rolünü pekiştirdik. Fatih ve Yavuz sondaj gemilerimizle sondaj faaliyetlerimize başladık. Ülkemize karşı Doğu Akdeniz’de kurulmaya çalışılan oyunları ve tuzakları yerle bir ettik. Doğu Akdeniz’in ardından Karadeniz’de de harekete geçtik. Uluslararası hukuktan kaynaklı taviz vermeden çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Akkuyu Nükleer Güç Santralimizin ilk reaktörünü inşallah, 2023’te devreye alıyoruz. Türkiye’nin ilk yerli entegre güneş paneli fabrikasını ağustos ayında gerçekleştireceğiz. Yıllık 500 megavatlık güneş paneli üretecek fabrikamız, bin 400 kişiyi istihdam edecek. Geçtiğimiz 18 yılda 16 bin 554 megavatlık HES kurulu gücünü devreye aldık. Aynı dönemde sadece sudan ürettiğimiz elektrikle 17 milyar dolarlık doğalgaz ithalatının önüne geçtik.

ENERJİ BAKANI DÖNMEZ: OECD’NİN EN ENERJİK ÜLKESİYİZ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, dev açılışa Aydem Enerji tarafından Tokat’ta inşa edilen Akıncı HES’ten katıldı. Bakan Dönmez, son iki yılda 26 farklı şehirde devreye giren 52 hidroelektrik santralin Türkiye’ye hayırlar getirmesini temenni ederek, şunları kaydetti: Her yıl ortalama yüzde 6’nın üzerinde bir kurulu güç artışıyla OECD ülkeleri arasında ilk sırada yer alıyoruz. Bir başka deyişle OECD’nin en enerjik ülkesi, gücünü en fazla katlayan üyesiyiz. 2017’den bu yana yenilenebilir enerji kapasite artışında Avrupa’da üçüncü sıraya yükseldik. 2020’nin ilk yarısında elektriğimizin yüzde 65’ini yerli ve yenilenebilir kaynaklardan elde ettik. Hidrolik kurulu güç açısından Avrupa’da ikinci sıradayız. Adım adım orada da liderliğe ilerliyoruz.