Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, iki ülke ilişkilerini geliştirecek adımlar ve bölgesel meseleler değerlendirilerek, Kovid-19 ile mücadelede işbirliği konuları ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü
06.07.2020 - 17:51 | Son Güncelleme: 06.07.2020 - 17:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ile telefonda görüştü.
Kaynak: İHA
Etiketler : Cumhurbaşkanı Erdoğan,Kırgızistan Cumhurbaşkanı,telefon,
716109 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/716109.aspx
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