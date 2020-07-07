MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin başkanlığında, 11 Temmuz 2020 Cumartesi günü saat 14.00’de Genel Merkez binamızda Belediye Başkanları ile istişare toplantısı yapılacaktır" dedi.
MHP lideri Devlet Bahçeli başkanlarla bir araya gelecek
07.07.2020 - 11:58 | Son Güncelleme: 07.07.2020 - 12:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin başkanlığında, 11 Temmuz 2020 Cumartesi günü saat 14.00’de Genel Merkez binamızda Belediye Başkanları ile istişare toplantısı yapılacaktır" dedi.
Etiketler : Devlet Bahçeli,MHP,
716278 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/716278.aspx
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