MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin başkanlığında, 11 Temmuz 2020 Cumartesi günü saat 14.00’de Genel Merkez binamızda Belediye Başkanları ile istişare toplantısı yapılacaktır" dedi.