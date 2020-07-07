TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Celal Adan'ın başkanlığında yeni Meclis Başkanı'nı seçmek için toplandı.
Grup başkanvekillerinin konuşmalarının ardından Genel Kurulda, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un görev süresinin dolması nedeniyle 27. Dönem ikinci devre başkanlık seçimine geçildi.
TBMM Genel Kurulunda, Meclis Başkanı seçiminde ilk tur oylama başladı.
AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, CHP Ankara Milletvekili Haluk Koç, HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz ile TİP Genel Başkanı İstanbul Milletvekili Erkan Baş, TBMM Başkanı adayı oldu.