Görüşmede, ekonomi başta olmak üzere ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik adımlar ve Kovid-19 salgınıyla mücadelede iş birliği hususları ele alındı. Ayrıca, Libya ve Suriye’deki gelişmeler ile bölgesel meseleler değerlendirildi.Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin, iki ülke ilişkilerinin güçlendirilmesinin yanı sıra bölgesel barış, güvenlik ve istikrar için eş güdümü sürdürme konusunda mutabık kaldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi
13.07.2020 - 14:02 | Son Güncelleme: 13.07.2020 - 14:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Etiketler : Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
717718 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/717718.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER