Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü’nde, Ayasofya Cami’mizin ibadete açılmasını bir FETÖ projesi görenlerin, kripto damarın içine gizlenmiş kopuklar olduğunu herkesin bilmesinde yarar vardır" dedi.

Bahçeli, "Melanet Gülen çetesi 15 Temmuz'da Türk milletine silah çekmiş, son şansını denemiş, son kozunu oynamıştır" ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkanı bir kez daha yaş tahtaya basmış, utanmadan sıkılmadan fitneyi pusula haline getirmiştir

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Kılıçdaroğlu’nun bugünkü grup konuşmasında seviyesizliğin ve yüzsüzlüğün girdabına düşerek partimizi suçlayıcı ifadeler kullanması bu savrulmayı denetimsiz sürüklenmeye çevirmiştir. CHP Genel Başkanı bir kez daha yaş tahtaya basmış, utanmadan sıkılmadan fitneyi pusula haline getirmiştir" açıklamalarında bulundu.