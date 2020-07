Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 46’ncı yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mesajında “Rum tarafı Kıbrıs Türkü’nün siyasi eşitliğini ve Ada'nın doğal kaynakları üzerindeki eşit haklarını gecikmeksizin teslim etmelidir” vurgusu yapan Erdoğan şunları söyledi: Değerli Kıbrıs Türkü Kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Barış Harekâtı, tarihten silinmek istenen bir halkın yeniden doğuşunun, yeniden şahlanışının adıdır. Bu harekât, Kıbrıs Türkü’nün temel hakları çiğnendiğinde, özgürlüğü tehdit edildiğinde, varlık ve bekasına kastedildiğinde neleri göze alabileceğini tüm dünyaya göstermiştir. Elli yılı aşkın bir süredir eşitlik mücadelesi veren Kıbrıs Türkü’nün sabır ve dirayetinin dünyada bir başka örneği yoktur. Kıbrıs Türk halkı her türlü baskı ve tehdide rağmen mücadele etmiş, hak ve özgürlüğüne sahip çıkmıştır. Kıbrıs Türkü’nün kararlı mücadelesinde her zaman yanında olan ana vatan Türkiye, 46 yıl önce olduğu gibi bugün de Kıbrıs Türkü’nün barış, istikrar ve huzurunun güvencesidir, olmaya da devam edecektir.

ÇABAMIZ KARARLILIKLA SÜRECEK

Ada’da hakça ve kalıcı bir çözüme varılması ancak Kıbrıs Türkü’nün eşit statüsünün kabulüyle mümkündür. Kıbrıs Rum tarafı Kıbrıs Türkü’nün siyasi eşitliğini ve Ada’nın doğal kaynakları üzerindeki eşit haklarını gecikmeksizin teslim etmelidir. Türkiye ve Kıbrıs Türk tarafı her zaman barış ve uzlaşıdan yana tavır alarak çözüm yönünde açık bir irade sergilemiştir. Ancak bu durum, Kıbrıs Türk halkının haklarından her ne pahasına olursa olsun fedakârlık yapılacağı anlamına gelmez. Türkiye, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Kıbrıs Türk halkının hak ve hukukunun korunması için her türlü çabayı sarf edecektir. Bu vesileyle, kurtuluş mücadelesinde canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, gazilerimizi şükran ve saygıyla anıyorum. KKTC’deki kardeşlerimizin refah, esenlik ve mutluluğunun devamı için en iyi dileklerimi sunuyorum. 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nız kutlu olsun.

Rum-Yunan ikilisinin çabaları beyhudedir

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 46. yıl dönümü kapsamında Lefkoşa'da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda tören düzenlendi. Törende konuşma yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay sözlerine “Cumhurbaşkanı’mız Recep Tayyip Erdoğan’ın ve milletimizin gönülden sevgi ve selamlarını iletiyorum” diyerek başladı. Oktay şunları söyledi: Kıbrıs Türk'ü, 1071'de Anadolu’nun kapılarını açan Malazgirt ruhunun ve büyük Türk milletinin ayrılmaz bir parçasıdır. Kıbrıs’ın, ancak birlik ve beraberliğimizi muhafaza ederek yükseltebileceğimiz bir millî dava olduğunun bilincindeyiz. 20 Temmuz'da, Birleşik Krallık hükûmetinin kabul etmemiş olması sebebiyle Türkiye'nin tek başına gerçekleştirmek mecburiyetinde kaldığı askerî harekât, adamızın Enosis ile Yunanistan'a bağlanmasını engellemiştir. Yakın tarihimizde çözüme çok yaklaşıldığı zamanlarımız da oldu. Ancak bizden kaynaklanmayan sebeplerle sonuca ulaşılamadı. Rum-Yunan ikilisinin, Türkiye’nin kıta sahanlığı haklarını ve Kıbrıs Türkü’nün meşru hak ve çıkarlarını görmezden gelerek, bölgeyi kendi çıkarları çizgisinde şekillendirme çabaları beyhudedir. Kıbrıs Türkü’nün hürriyet şiarını hâlâ anlamak istemeyenler, bir defa daha duysun. Mücahitlerin yılmaz direnişleriyle açtıkları yol, Kıbrıslı Türklerin kendi rotasını tayin yolu, siyasi eşitlik ve hürriyet yoludur. Rumlar, kendi ürettikleri çözümsüzlüğün bedelini de Kıbrıs Türkü’ne ödetmek istemektedir. Bölgede etkinlik gösteren bütün tarafları Türkiye’nin adalet ve meşruiyet temelinde uzattığı barış ve iş birliği eline karşılık vermeye davet ediyorum. Bu çağrımıza ilelebet cevap bekleyeceğimizi de kimse düşünmesin.