Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Togo’daki resmi ziyaretinin ardından Afrika turunun ikinci ayağı olan Nijer’e dün akşam saatlerinde gelmişti. Nijer Dışişleri Bakanı Kalla Ankourao tarafından havalimanında karşılanan Bakan Çavuşoğlu, bugün de Nijer’deki temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, Nijer Cumhurbaşkanı Issoufou Mahamadou tarafından kabul edildi.