Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Togo’daki resmi ziyaretinin ardından Afrika turunun ikinci ayağı olan Nijer’e dün akşam saatlerinde gelmişti. Nijer Dışişleri Bakanı Kalla Ankourao tarafından havalimanında karşılanan Bakan Çavuşoğlu, bugün de Nijer’deki temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, Nijer Cumhurbaşkanı Issoufou Mahamadou tarafından kabul edildi.
Bakan Çavuşoğlu, Nijer Cumhurbaşkanı tarafından kabul edildi
21.07.2020 - 13:00 | Son Güncelleme: 21.07.2020 - 13:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nijer Cumhurbaşkanı Issoufou Mahamadou tarafından kabul edildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,Nijer Cumhurbaşkanı Issoufou Mahamadou,
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