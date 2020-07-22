Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Erdoğan-Merkel görüşmesinde, Libya ve Suriye'deki gelişmeler değerlendirildi, ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik adımlar ele alındı.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Erdoğan-Merkel görüşmesinde, Libya ve Suriye'deki gelişmeler değerlendirildi, ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik adımlar ele alındı.
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