Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Erdoğan-Merkel görüşmesinde, Libya ve Suriye'deki gelişmeler değerlendirildi, ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik adımlar ele alındı.

 