Türkiye Gazetesi

Amasya çevre yolu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle katıldığı törenle hizmete açıldı. Burada konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, son günlerde Türkiye'ye tehditler savuran Yunanistan'a tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı şunları söyledi: Karada, denizde, havada, her yerde milletimizin ve ülkemizin, dostlarımızın hakkını, hukukunu, çıkarlarını savunduk. Ülkemize karşı ne siyasetle ne diplomasiyle ne sağduyuyla ne akılla bağdaşan sözler sarf eden, davranışlar sergileyenleri açıkça ikaz ediyoruz. Şayet bizim ödediğimiz bedelleri göze alıyorsanız buyurun çıkın meydana. Böyle bir niyetiniz yoksa bir an önce müzakere kanallarını açın. Bizim kimsenin hakkında, hukukunda, toprağında, denizinde, doğal kaynağında gözümüz yoktur. Ancak kendi hakkımıza, hukukumuza, çıkarımıza da kimsenin el uzatmasına izin vermeyiz. Türkiye'nin attığı adımlara karşı yüksek sesle itiraz edenlerin sahada herhangi bir varlık gösterememelerinin sebebi, ülkemizin her alanda sahip olduğu gücü görmeleridir.

CEVAP SAHADA VERİLİYOR

"Adil olan, akılcı olan, ahlaklı olan her türlü teklifi konuşmaya, değerlendirmeye müzakere etmeye hazırız" diyen Erdoğan, şöyle konuştu: Dayatmalar ve zorbalıklar karşısında vereceğimiz cevabı ise zaten sahada fiilen gösteriyoruz. Gerekirse daha fazlasını yapmaktan da çekinmeyiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kuruluşunun 100. yıl dönümü olan 2023'e her alanda gelişmiş, güvenli ve müreffeh bir şekilde ulaştırmakta kararlıyız. Bu yolda bizimle yürüyecek her dosta gönlümüz de kapımız da açıktır. Bize düşmanlık etmeye, tuzak kurmaya, önümüzü kesmeye çalışanlar ise hiç kusura bakmasınlar, kendileri kaybederler. Son günlerde çok fazla gürültü çıkartan ülkelerin gayelerinin Ayasofya veya Doğu Akdeniz değil bizatihi Türk milletinin ve Müslümanların bu coğrafyadaki varlığı olduğunu zaten biliyoruz. Bu gerçeği yavaş yavaş herkes görmekte.