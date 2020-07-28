Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un, sosyal medya hesabından “Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, ‘Hep birlikte Türkiye’ olduğumuzun bilinciyle, eşit vatandaşlık ilkesini hayata geçirmek; milletimizin kültürel ve dini çeşitliliğini korumak için görülmemiş adımlar attık. Bu bölümde İstanbul’un Rum Ortodoks cemaatine mikrofon uzatıyoruz.” şeklindeki Yunanca notuyla paylaştığı videoda Rum Ortodoks cemaatine mensup Türk vatandaşlarının yaşamları anlatıldı.

“Üç semavi yan yana dinin çok dinli, dilli ve kültürlü toplumsal yaşamı”

Türkiye’nin tanıtımının sadece kendi milli değerleri üzerinden değil, birlikte yaşama kültürünün paydaşları olan farklı din ve milliyetlere mensup Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının da deneyim aktarımları üzerinden başarılı bir şekilde yapılabileceğini öngören İletişim Başkanlığı, İstanbul’da yaşayan, ülkenin tarihi etnik unsurlarından olan Musevi, Rum, Ermeni ve Süryani cemaatlerine mensup vatandaşların, İslam dinine mensup olan Türk vatandaşları ile İstanbul’da birlikte yaşama kültürüne ve kişisel deneyimlerine dair röportajların bulunduğu bir video hazırladı.

İstanbul'da yaşayan azınlık cemaatleri mensuplarının toplumla birlikte yaşama, üretme, dil, mekân, kültür paylaşımlarını yansıtmanın en iyi yollarından biri olarak taşıdıkları imgeleri ve temsil ettikleri değerleri kendi insan hikayeleri üzerinden somutlaştırmaya çabasıyla hazırlanan video serisinde çok dinli ve çok kültürlü yaşamlar ait oldukları mekanlarda belgelendi.

Videodaki insan hikayelerinde; aile, eğitim (cemaat okulu), ibadethane, mahalle, komşuluk, iş hayatı konuları işlendi. Kamusal alanlarda; ibadethane, vakıf, okul, hastane, iş yeri gibi mekanlarda çekilen görüntüler, insan ile birlikte mekâna da odaklanarak üç semavi yan yana dinin çok dinli, dilli ve kültürlü toplumsal yaşamını gözler önüne seriyor.

Hazırlanan video serisinin ilk bölümünde Rum Ortodoks cemaatine mensup Türk vatandaşlarının yaşamı konu ediliyor. Diğer bölümlerin ise sırasıyla paylaşılacağı belirtildi.

