Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kalın “Şu anda bir diyalog zemini devam ediyor. Cumhurbaşkanı’mızın talimatları çerçevesinde biz ön şartsız bir şekilde Yunanistan’la bütün konuları; Ege kıta sahanlığı, adalar, hava sahası, arama tarama çalışmaları ve Doğu Akdeniz diğer bütün ikili konuları konuşmaya hazırız” dedi. Son Navtex yayınlandığında Yunanistan'ın aşırı tepki verdiğini ifade eden İbrahim Kalın “Oruç Reis'in arama tarama yapılması planlanan yer Meis adasına 180 kilometre mesafede. Cumhurbaşkanı’mız ‘Madem müzakereler devam edecek, biz bir müddet bekletelim’ dedi. Burada temel amaç Cumhurbaşkanı’mızın müzakerelerde hep bir adım önde olalım amacı. Hem Yunanistan’a hem Kıbrıs Rum tarafına mesajımız şu; ikili meselelerimizi gelin ikili şekilde çözelim, AB üyeliğini arkanıza alarak Türkiye üzerine baskı kurmaya çalışmayın, buradan netice almanız mümkün olmayacaktır” diye konuştu.

Kalın'ın açıklamalarının ardından komşudan da benzer açıklamalar geldi. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias “Baskı veya tehdit olmadan Türkiye ile diyaloğa hazırız. Türkiye ile tek meselemiz, kıta sahanlığı ve deniz yetki alanlarının belirlenmesidir” ifadesini kullandı.