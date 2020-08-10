Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TÜBİTAK Mükemmeliyet Merkezleri Açılış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Birileri fildişi kulelerde ahkâm keserken, milletimize karamsarlık yayarken, biz büyük ve güçlü Türkiye hedefimize doğru kararlılıkla yürüyoruz." dedi.

Erdoğan'ın katıldığı törenle; TÜBİTAK RUTE (Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü) Motor Mükemmeliyet Merkezi, TÜBİTAK MAM (Marmara Araştırma Merkezi) Ulusal Enerjetik Malzemeler Sentez ve Karakterizasyon Laboratuvarı, TÜBİTAK MAM Biyomalzeme, Biyomekanik, Biyoelektronik Mükemmeliyet Merkezi, TÜBİTAK MAM Yüksek Sıcaklık Malzemeleri Araştırma, Geliştirme ve Onarım Mükemmeliyet Merkezi, TÜBİTAK UME Fotovoltaik Performans Test Merkezi, TÜBİTAK SAGE Çevresel Testler Merkezi ve TÜBİTAK SAGE Ar-Ge Hizmet Binası açıldı.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, büyük ve güçlü Türkiye hedeflerine kararlılıkla yürüdüklerini belirterek, "Ülkemizin teknolojik kapasitesi her geçen gün daha güçleniyor. Bugünkü açılışla bunlara yenilerini ekliyoruz." dedi.

"Türkiye'yi 21. yüzyılın lider ülkelerinden biri yapmanın hayalini kuruyoruz" diyen Erdoğan şunları kaydetti: "Salgın zamanında pek çok ülkede üretim durmuşken biz hiçbir konuda arz sıkıntısı yaşamadık. Dünyanın ilk elektrikli lastik tekerlekli 7 tonluk ekskavatörü de Türkiye’de üretilmiş oldu. Sadece bu proje bile müteşebbisimizin vizyonu ile TÜBİTAK’ın desteği bir araya geldiğinde nelerin ortaya çıkabileceğini gösteriyor. Herkesin ufku denizi kadardır derler. Biz kısa vadeli başarıların değil asırlık hedeflerin peşinde koşuyoruz. Daha gidecek çok yolumuz, yazacak yeni başarı hikâyelerimiz var. Kanal İstanbul gibi daha gerçeğe dönüştürecek muhteşem projelerimiz var."

Erdoğan, koronavirüs aşısı ile ilgili de şunları kaydetti: "Yerli aşı geliştiren ülkeler arasında ABD ve Çin'in ardından 3. sırada yer alıyoruz. TÜBİTAK öncülüğünde oluşturulan Covid-19 Türkiye Platformu 8 farklı aşı ve 10 farklı ilaç projesi yürütüyor. Covid-19'a karşı aşı ve ilaç geliştirme projelerimizde de önemli mesafe kat ediyoruz. İki aşı adayımız hayvan deneylerini başarılı bir şekilde tamamladı. Hatta bunlardan birisi etik kurul onayını da alarak insanlar üzerinde klinik çalışma safhasına geldi."

Kocaeli Üniversitesi Sağlık Tesisleri ve Araştırma Merkezleri Açılış Töreni'nde de konuşan Erdoğan, “Muhalefetin eleştirdiği sağlık yatırımlarının faydasını bu salgın döneminde gördük. Hiçbir hastamızı kapıdan çevirmedik” dedi. Erdoğan, maske takmayanları da “Yanlış yapıyorsunuz” diye uyardı.

DÜNYA DURDU BİZ YATIRIM YAPTIK

Kriz çığırtkanlarına da cevap veren Başkan, şöyle devam etti: Dünya genelinde yatırımların yavaşladığı dönemde biz ardı ardına açılışlar gerçekleştirdik. Sadece yollar, köprüler inşa etmedik. Ülkemiz gelişen teknolojilerin pazarı değil, üreticisi de olsun istedik. Günü kurtarmaya değil, geleceğe mührümüzü vurmaya odaklandık. Yıllarca örselenmiş hayati projeleri, iç ve dış rant odaklarınca sabote edilmiş ülkemize yeniden özgüven kazandırdık. Bugün yapacağımız açılışlarla inşallah buna yenilerini eklemek suretiyle Gebze ve Ankara'da 7 farklı altyapıyı teknoloji ekosistemine kazandıracağız.

TAM ŞARJLA 8 SAAT

∂ TÜBİTAK'ın desteğiyle HİDROMEK tarafından üretilen HICON ailesinin ilk üyesi HICON 7W, 7 ton ağırlığında. Dünyanın ilk elektrikli, şarj edilebilir ekskavatörü 600 kilo ağırlığında pil paketine sahip. Makinenin çalışmasını sağlayan tüm yazılımlar Türk mühendisler tarafından yapıldı. İki uluslararası tasarım ödülü kazanan iş makinesi, tam şarjla 8 saat kullanılabiliyor. 3,5 saatte normal, 1,5 saatte hızlı şarj olan ekskavatörün hızı ise şehir içinde 30 kilometre.

HERKESİN UFKU, DENİZİ KADARDIR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter paylaşımında, Türkiye’yi 21. yüzyılın lider ülkesi yapmak için çalıştıklarını söyledi. Erdoğan, “Herkesin ufku denizi kadardır derler. Biz kısa vadeli başarıların değil, Türkiye’yi 21. yüzyılın lider ülkelerinden biri yapmanın hayalini kuruyoruz” ifadelerini kullandı.